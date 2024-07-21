Подросток утонул в Ростове, отправившись купаться с матерью

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
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Updated Сегодня, 07:46
Трагедия произошла 20 июля. Мать с 14-летним сыном пошли искупаться на необорудованном пляже в Пролетарском районе.
На некоторое время женщина потеряла подростка из виду. На ее крики он не отзывался и пришлось вызывать спасателей.
Однако приехавшим на место спасателям до вечера так и не удалось обнаружить тело ребенка. Его поиски продолжаются.
Ранее в Ростове утонул мужчина. Он вместе с женой пошел искупаться и попить алкогольные напитки на пляже.
Кроме того, RostovGazeta составила список пляжей в Ростове и нашла отзывы местных жителей, которые уже успели на них побывать и искупаться.