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Published Сегодня, 17:49

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Updated Сегодня, 17:49

Синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове

Синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове

21 июля 2024, 17:49
Фото: Изображение Midjourney
Синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове
Ростов-на-Дону ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения. Синоптики говорят о небезопасном воздействии солнечных лучей, сообщает Gismeteo.

Несмотря на то, что на наступающей неделе в Ростове-на-Дону ожидается дождливая и пасмурная погода, специалисты предупреждают о высоком уровне УФ-излучения. Так, в понедельник, 22 июля воздействие лучей достигнет 6 баллов из 11 возможных. Данный показатель вреден, но не опасен.

В среду и четверг, 23 и 24 июля также ожидается сильная облачность. Метеорологи прогнозируют семибалльный уровень ультрафиолетового излучения. При таких условиях защитная система организма уже может не справляться с воздействием солнца.

В Ростове-на-Дону столбики термометров поднялись до +50 градусов
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Чтобы минимизировать возможные негативные последствия УФ-излучения, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом и носить закрытую легкую одежду.

Ранее стало известно, что температура воздуха в Ростовской области упадет ниже +30 градусов.

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