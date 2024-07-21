Синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове

Posted Сегодня, 17:49
Published Сегодня, 17:49
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Updated Сегодня, 17:49
Несмотря на то, что на наступающей неделе в Ростове-на-Дону ожидается дождливая и пасмурная погода, специалисты предупреждают о высоком уровне УФ-излучения. Так, в понедельник, 22 июля воздействие лучей достигнет 6 баллов из 11 возможных. Данный показатель вреден, но не опасен.
В среду и четверг, 23 и 24 июля также ожидается сильная облачность. Метеорологи прогнозируют семибалльный уровень ультрафиолетового излучения. При таких условиях защитная система организма уже может не справляться с воздействием солнца.
Чтобы минимизировать возможные негативные последствия УФ-излучения, необходимо пользоваться солнцезащитным кремом и носить закрытую легкую одежду.
Ранее стало известно, что температура воздуха в Ростовской области упадет ниже +30 градусов.