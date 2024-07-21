Синоптики предупредили о высоком уровне УФ-излучения в Ростове

Несмотря на то, что на наступающей неделе в Ростове-на-Дону ожидается дождливая и пасмурная погода, специалисты предупреждают о высоком уровне УФ-излучения. Так, в понедельник, 22 июля воздействие лучей достигнет 6 баллов из 11 возможных. Данный показатель вреден, но не опасен.