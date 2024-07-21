Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле

При этом самой дешевой курицей торгуют в Миллерово — 183,36 рубля. В Волгодонске и Шахтах птица обойдется в 187,91 и 193,11 рубля соответственно. В Сальске килограмм охлажденной или замороженной курицы можно купить за 201,05 рубля. В донской столице она продается за 203,34 рубля. Выше всего цена на птицу в Таганроге — в среднем 209,35 рубля.