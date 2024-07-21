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Updated Сегодня, 12:26

Стало известно, где продают самое дешевое мясо в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле

21 июля 2024, 12:26
Фото: rostovgazeta.ru
Стало известно, где продают самое дешевое мясо в Ростовской области

Говядина в Ростовской области подорожала до 556 рублей за килограмм

В Ростовской области постепенно растут цены на все виды мяса. Теперь килограмм говядины в среднем можно взять за 556,39 рубля, свинины — за 361,14 рубля, курицы — за 200,80 рубля, а баранины — за 729,98 рубля, сообщает Ростовстат.

Согласно данным ведомства на 15 июля 2024 года, самая низкая цена на говядину зафиксирована в Шахтах. Здесь кусок мяса обойдется в среднем в 527 рублей и 8 копеек. В Сальске средняя цена составляет 538,01 рубля, а в Миллерово — 542,71 рубля. В Волгодонске килограмм говядины можно купить в среднем за 547,85 рубля. В Ростове-на-Дону она стоит 553,01 рубля. Самое дорогое мясо в Таганроге — 592,59 рубля.

А вот свинину лучше брать в Ростове — в среднем 346,38 рубля за килограмм. В Сальске и Миллерово мясо продается за 356,57 и 363,97 рубля соответственно. Чуть выше цена в Волгодонске — 370,43 рубля. В Таганроге средняя стоимость свинины 377,89 рубля. Самая невыгодная цена на мясо отмечена в Шахтах — 381 рубль без трех копеек.

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При этом самой дешевой курицей торгуют в Миллерово — 183,36 рубля. В Волгодонске и Шахтах птица обойдется в 187,91 и 193,11 рубля соответственно. В Сальске килограмм охлажденной или замороженной курицы можно купить за 201,05 рубля. В донской столице она продается за 203,34 рубля. Выше всего цена на птицу в Таганроге — в среднем 209,35 рубля.

Лучшая цена на баранину установлена в Миллерово. Всего в среднем 592,51 рубля за килограмм. В Волгодонске и Ростове-на-Дону мясо отдадут за 706,67 и 725,76 рубля, соответственно. В Таганроге баранина стоит 764,40 рубля, а в Шахтах — 771,65 рубля.

Ранее ростовчан напугало повышение стоимости проезда на общественном транспорте в донской столице.

До этого Цетробанк предупредил о повышении цен на медицинские препараты. Рост стоимости связан с затратами на логистику, зарплаты и другими факторами.

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