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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Дожди в Ростове пойдут на следующей неделе. Но это не точно

Температура в Ростовской области упадет ниже +30 градусов

21 июля 2024, 05:26
Фото: rostovgazeta.ru
Дожди в Ростове пойдут на следующей неделе. Но это не точно
Небольшие дожди в Ростове прогнозируют на следующей неделе метеорологи.

С 22 июля в июля с каждым днем будет становится прохладнее. Так, в понедельник температура воздуха днем не превысит отметки в 34 градуса.

Во вторник, 23 июля, в донской столице обещают дождь с грозой. При этом столбики термометров днем покажут не более 30 градусов. В среду также будет пасмурно и +29 градусов.

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Затем небо снова прояснится. В четверг и пятницу потеплеет до 31-32 градусов. Пасмурная погода вернется в субботу.

Ранее метеорологи прогнозировали жаркую погоду на выходные, 20 и 21 июля. Температура воздуха, по их прогнозу, достигнет отметки в +42 градуса.

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