Температура в Ростовской области упадет ниже +30 градусов

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
С 22 июля в июля с каждым днем будет становится прохладнее. Так, в понедельник температура воздуха днем не превысит отметки в 34 градуса.
Во вторник, 23 июля, в донской столице обещают дождь с грозой. При этом столбики термометров днем покажут не более 30 градусов. В среду также будет пасмурно и +29 градусов.
Затем небо снова прояснится. В четверг и пятницу потеплеет до 31-32 градусов. Пасмурная погода вернется в субботу.
Ранее метеорологи прогнозировали жаркую погоду на выходные, 20 и 21 июля. Температура воздуха, по их прогнозу, достигнет отметки в +42 градуса.