Три человека пострадали в столкновении грузовиков в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 10:34
Утром 20 июля в Мартыновской районе Ростовской области на трассе «Семикаракорск — Красноармейский» произошла авария. 32-летний водитель грузового фургона Ford Transit выехал на встречную полосу, по которой двигался удлиненный ГАЗ-330202. Автомобили врезались друг в друга на большой скорости.
В ДТП пострадал 34-летний водитель «Газели». Он получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.
Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовиков. В аварии пострадало не менее восьми человек. Смотрите кадры страшного столкновения в материале RostovGazeta.
До этого в донском регионе автомобиль сбил 5-летнего малыша. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте без сопровождения родителей.