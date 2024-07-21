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Published Сегодня, 09:47

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Updated Сегодня, 10:34

В Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля

Три человека пострадали в столкновении грузовиков в Ростовской области

21 июля 2024, 09:47
Фото: 1MI
В Ростовской области столкнулись два грузовых автомобиля
На трассе в Ростовской области грузовой фургон вылетел на встречную полосу и врезался в «Газель», сообщает региональный УГИБДД.

Утром 20 июля в Мартыновской районе Ростовской области на трассе «Семикаракорск — Красноармейский» произошла авария. 32-летний водитель грузового фургона Ford Transit выехал на встречную полосу, по которой двигался удлиненный ГАЗ-330202. Автомобили врезались друг в друга на большой скорости.

В ДТП пострадал 34-летний водитель «Газели». Он получил серьезные травмы и был доставлен в медучреждение.

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Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее на М-4 «Дон» произошло массовое ДТП с участием нескольких грузовиков. В аварии пострадало не менее восьми человек. Смотрите кадры страшного столкновения в материале RostovGazeta.

До этого в донском регионе автомобиль сбил 5-летнего малыша. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте без сопровождения родителей.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Водители#Столкновение машин#Столкновение#Грузовой автомобиль#Происшествия
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