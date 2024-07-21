Три человека пострадали в столкновении грузовиков в Ростовской области

Утром 20 июля в Мартыновской районе Ростовской области на трассе «Семикаракорск — Красноармейский» произошла авария. 32-летний водитель грузового фургона Ford Transit выехал на встречную полосу, по которой двигался удлиненный ГАЗ-330202. Автомобили врезались друг в друга на большой скорости.