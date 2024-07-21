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Published Сегодня, 06:18

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Специалисты назвали самые загрязненные реки Ростовской области

В Минприроды назвали самые грязные реки Ростовской области

21 июля 2024, 06:18
Фото: rostovgazeta.ru
Специалисты назвали самые загрязненные реки Ростовской области
Самые загрязненные реки Ростовской области перечислили специалисты Минприроды региона.

Левый приток Дона — река Западный Маныч названа самой загрязненной рекой в донском регионе, сообщили Donday в Минприроды. Уровень загрязнения этой реки относится к IV классу, то есть соответствует определению «грязная».

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Самым же главным рекам Ростовской области — Дону и Северскому Донцу присвоен III класс загрязнения («умеренно загрязненные воды»). Купаться в таких водоемах можно, а вот воду без кипячения лучше не пить.

Ранее RostovGazeta выясняла, на каких пляжах Ростова можно купаться. Так, разрешено купаться только на трех пляжах. Однако не везде это можно сделать бесплатно.

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