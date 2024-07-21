В Минприроды назвали самые грязные реки Ростовской области

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:19
Updated Сегодня, 06:19
Левый приток Дона — река Западный Маныч названа самой загрязненной рекой в донском регионе, сообщили Donday в Минприроды. Уровень загрязнения этой реки относится к IV классу, то есть соответствует определению «грязная».
Самым же главным рекам Ростовской области — Дону и Северскому Донцу присвоен III класс загрязнения («умеренно загрязненные воды»). Купаться в таких водоемах можно, а вот воду без кипячения лучше не пить.
Ранее RostovGazeta выясняла, на каких пляжах Ростова можно купаться. Так, разрешено купаться только на трех пляжах. Однако не везде это можно сделать бесплатно.