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Published Сегодня, 16:38

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В Ростове-на-Дону временно перекроют часть Большой Садовой улицы

В Ростове-на-Дону Большую Садовую перекроют из-за забега

21 июля 2024, 16:38
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону временно перекроют часть Большой Садовой улицы
В Ростове-на-Дону на шесть часов перекроют Большую Садовую улицу. Проезд будет невозможен из-за спортивного мероприятия, информацией о временных ограничениях поделился департамент автомобильных дорог.

ДАДИОД сообщил о временном перекрытии части Большой Садовой. Движение транспортных средств будет прекращено 3 августа с 06.00 до 12.00 мск в связи с благотворительным забегом, который пройдет в рамках спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!». Мероприятие будет проходить на участке от проспекта Чехова до проспекта и площади Театральной через улицу Советскую, а также от улицы Каяни до 12-й Линии.

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Водителям рекомендуется продумать альтернативный маршрут проезда.

До этого RostovGazeta рассказала о том, что фурам запретят въезжать в Ростов со стороны посёлка Верхнетемерницкий.

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