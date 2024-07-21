В Ростове-на-Дону Большую Садовую перекроют из-за забега

ДАДИОД сообщил о временном перекрытии части Большой Садовой. Движение транспортных средств будет прекращено 3 августа с 06.00 до 12.00 мск в связи с благотворительным забегом, который пройдет в рамках спортивно-музыкального праздника «Достигая цели!». Мероприятие будет проходить на участке от проспекта Чехова до проспекта и площади Театральной через улицу Советскую, а также от улицы Каяни до 12-й Линии.