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В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста

В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста

21 июля 2024, 08:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста
В Ростове-на-Дону молодой человек упал с Ворошиловского моста, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Вечером 20 июля на Ворошиловском мосту произошел инцидент. 17-летний парень упал с дорожного сооружения прямо в Дон. Возле молодого человека собралась толпа зевак, которые наблюдали за происходящим, но не пытались помочь.

Очевидцы рассказали, что приземление было жестким, но через пару минут стало видно, что парень выжил и гребет в сторону левого берега. Позже его подобрал катер спасателей и доставил на сушу.

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Дежурные спасатели сразу же оказали юному дончанину медицинскую помощь.

Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.

Ранее в донской столице погиб артист цирка. Мужчина упал с высоты на голову во время выступления.

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