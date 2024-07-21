В Ростове-на-Дону парень упал с Ворошиловского моста

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:56
Updated Сегодня, 08:56
Вечером 20 июля на Ворошиловском мосту произошел инцидент. 17-летний парень упал с дорожного сооружения прямо в Дон. Возле молодого человека собралась толпа зевак, которые наблюдали за происходящим, но не пытались помочь.
Очевидцы рассказали, что приземление было жестким, но через пару минут стало видно, что парень выжил и гребет в сторону левого берега. Позже его подобрал катер спасателей и доставил на сушу.
Дежурные спасатели сразу же оказали юному дончанину медицинскую помощь.
Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.
Ранее в донской столице погиб артист цирка. Мужчина упал с высоты на голову во время выступления.