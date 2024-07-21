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В Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка

В Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка

21 июля 2024, 10:17
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка
В Ростове водолазы вытащили тело подростка из реки Дон. Несовершеннолетнего парня искали под водой сутки, сообщает областное МЧС.

Инцидент произошел 20 июля. Мама с сыном пошли отдохнуть на речку. Они решили покупаться на необорудованном пляже недалеко от Зеленого острова. 15-летний подросток зашел в воду и надолго пропал из вида. Водолазы нашли тело несовершеннолетнего парня только через сутки.

Сотрудники МЧС рассказали, что данное место опасно для купания. Там есть резкий перепад глубины и большое количество водорослей.

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Напомним, что необходимо купаться и загорать только в специализированных местах, где работают спасатели.

Ранее в донской столице пьяный мужчина решил искупаться и утонул.

До этого бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области.

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