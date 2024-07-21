В Ростове-на-Дону водолазы сутки искали тело утонувшего подростка

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Инцидент произошел 20 июля. Мама с сыном пошли отдохнуть на речку. Они решили покупаться на необорудованном пляже недалеко от Зеленого острова. 15-летний подросток зашел в воду и надолго пропал из вида. Водолазы нашли тело несовершеннолетнего парня только через сутки.
Сотрудники МЧС рассказали, что данное место опасно для купания. Там есть резкий перепад глубины и большое количество водорослей.
Напомним, что необходимо купаться и загорать только в специализированных местах, где работают спасатели.
Ранее в донской столице пьяный мужчина решил искупаться и утонул.
До этого бизнесмен утонул во время рыбалки в Ростовской области.