В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года

Posted Сегодня, 13:29
Published Сегодня, 13:29
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Департамент автомобильных дорог предупреждает ростовчан о частичном ограничении движения автомобилей и пешеходов по улице Тельмана в Ростове-на-Дону. Данные меры введены из-за работ по реконструкции здания №41. В связи с этим будет перекрыт проход по тротуару и полосе движения с северной стороны вдоль строения.
Ограничения начнут действовать с 1 августа и продлятся 30 декабря текущего года.
Дончанам рекомендуется учитывать временные изменения при планировании маршрутов передвижения.
Ранее стало известно, что на проспекте Стачки ограничат движение для транспортных средств. Подробнее о том, как долго будут действовать изменения в материале RostovGazeta.