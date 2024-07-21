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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года

В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года

21 июля 2024, 13:29
Фото: 1MI
В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года
В Ростове-на-Дону введут частичное ограничение на передвижение пешеходов и транспортных средств. Информация размещена на сайте городской администрации.

Департамент автомобильных дорог предупреждает ростовчан о частичном ограничении движения автомобилей и пешеходов по улице Тельмана в Ростове-на-Дону. Данные меры введены из-за работ по реконструкции здания №41. В связи с этим будет перекрыт проход по тротуару и полосе движения с северной стороны вдоль строения.

Ограничения начнут действовать с 1 августа и продлятся 30 декабря текущего года.

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Дончанам рекомендуется учитывать временные изменения при планировании маршрутов передвижения.

Ранее стало известно, что на проспекте Стачки ограничат движение для транспортных средств. Подробнее о том, как долго будут действовать изменения в материале RostovGazeta.

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