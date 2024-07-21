В центре Ростова ограничат движение для пешеходов и транспорта до конца года

Департамент автомобильных дорог предупреждает ростовчан о частичном ограничении движения автомобилей и пешеходов по улице Тельмана в Ростове-на-Дону. Данные меры введены из-за работ по реконструкции здания №41. В связи с этим будет перекрыт проход по тротуару и полосе движения с северной стороны вдоль строения.