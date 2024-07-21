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Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

При каких условиях без потери зарплаты можно не работать в жару в Ростове

Юрист рассказал, как в Ростове не работать во время жары и не терять в зарплате

21 июля 2024, 14:40
Фото: 1MI
При каких условиях без потери зарплаты можно не работать в жару в Ростове
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta, что повышение температуры в жару сверху установленных верхних границ обязывает работодателя сокращать часы работы ростовчан.

Собеседник рассказывает, что согласно трудовому законодательству, ростовские работодатели обязаны обеспечить нормальные и безопасные условия труда для своих сотрудников. Это касается и жаркого летнего периода.

«Повышение температуры на рабочем месте сверху предельных границ становится опасным для сотрудников, создавая угрозу для жизни и здоровья. В таком месте люди рискуют получить тепловой удар. В этом случае рекомендации обязывают работодателя сокращать часы работы», — отмечает Антон Габович.
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Но что же делать, если работодатель отказывается сокращать часы работы и требует выполнение плана?

«Если в помещении действительно высокая температура и невозможно работать, работник имеет полное право не выполнять свою работу, предварительно уведомив об этом работодателя. В этом случае заработная плата работнику сохраняется», — резюмирует эксперт.

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