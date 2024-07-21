Юрист рассказал, как в Ростове не работать во время жары и не терять в зарплате

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Собеседник рассказывает, что согласно трудовому законодательству, ростовские работодатели обязаны обеспечить нормальные и безопасные условия труда для своих сотрудников. Это касается и жаркого летнего периода.
«Повышение температуры на рабочем месте сверху предельных границ становится опасным для сотрудников, создавая угрозу для жизни и здоровья. В таком месте люди рискуют получить тепловой удар. В этом случае рекомендации обязывают работодателя сокращать часы работы», — отмечает Антон Габович.
Но что же делать, если работодатель отказывается сокращать часы работы и требует выполнение плана?
«Если в помещении действительно высокая температура и невозможно работать, работник имеет полное право не выполнять свою работу, предварительно уведомив об этом работодателя. В этом случае заработная плата работнику сохраняется», — резюмирует эксперт.
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