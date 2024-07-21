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Published Сегодня, 15:10

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«Единственный доступный вариант»: в Ростове вырос спрос на маленькие квартиры

Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке

21 июля 2024, 15:10
Фото: Изображение Midjourney
«Единственный доступный вариант»: в Ростове вырос спрос на маленькие квартиры

В Ростове-на-Дону вырос спрос на квартиры маленьких размеров

В Ростове-на-Дону вырос спрос на квартиры размером до 28 квадратных метров на вторичном рынке, сообщает «Авито Недвижимость».

Эксперты посчитали, что за последние два месяца 2024 года в Ростове-на-Дону на 5% вырос спрос на компактные квартиры на вторичном рынке. Управляющий директор одного из направлений сервиса Дмитрий Алексеев рассказал, что покупка апартаментов размером до 28 квадратных метров является единственным способом улучшить жилищные условия для россиян.

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Кроме того, компактные квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону стоят в среднем на 500 тысяч рублей дешевле, чем на первичном. Если в новостройке апартаменты до 28 «квадратов» обойдутся в 3,7 миллиона рублей, то в старом доме их можно купить за 3,2 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что жители донской столицы стали массово сдавать в аренду ипотечное жилье.

До этого квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей.

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