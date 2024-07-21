Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Эксперты посчитали, что за последние два месяца 2024 года в Ростове-на-Дону на 5% вырос спрос на компактные квартиры на вторичном рынке. Управляющий директор одного из направлений сервиса Дмитрий Алексеев рассказал, что покупка апартаментов размером до 28 квадратных метров является единственным способом улучшить жилищные условия для россиян.
Кроме того, компактные квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону стоят в среднем на 500 тысяч рублей дешевле, чем на первичном. Если в новостройке апартаменты до 28 «квадратов» обойдутся в 3,7 миллиона рублей, то в старом доме их можно купить за 3,2 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что жители донской столицы стали массово сдавать в аренду ипотечное жилье.
До этого квартиры в старом фонде Ростова подорожали до шести миллионов рублей.