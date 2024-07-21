Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке

Кроме того, компактные квартиры на вторичном рынке Ростова-на-Дону стоят в среднем на 500 тысяч рублей дешевле, чем на первичном. Если в новостройке апартаменты до 28 «квадратов» обойдутся в 3,7 миллиона рублей, то в старом доме их можно купить за 3,2 миллиона рублей.