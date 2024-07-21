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В Ростовской области мужчина пожаловался на шум и очутился в больнице

Жителю Новошахтинска соседи сломали ногу после жалоб на громкую музыку

21 июля 2024, 08:11
Фото: 1MI
В Ростовской области мужчина пожаловался на шум и очутился в больнице
Жителю Новошахтинска пришлось обращаться в больницу после замечания соседу на шум, сообщает «КП-Ростов».

Семейная пара вместе с гостями что-то праздновали. Жили они в доме на несколько квартир. Их соседу не понравилось громкое застолье и он пришел жаловаться.

Однако жилец второй квартиры, где было застолье, не захотел уступать. Словарная перепалка переросла в конфликт, в ходе которого пришедшего жаловаться соседа ударили в ногу.

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Позже в больнице установили, что у мужчины перелом. А его буйный сосед оказался на скамье подсудимых за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему присудили два года лишения свободы с испытательным сроком на два года.

Ранее в Ростовской области произошел пожар, из-за того, что мужчина собрался приготовить себе обед и забыл про него. Пожарных вызвали обеспокоенные соседи.

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