Банда в Ростовской области обналичила полмиллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В банду входили руководители коммерческих компаний, которые занимались обналичиванием денег. Для этого использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных организаций.
Всего с 2018 по 2024 годы провели незаконных финансовых операций на сумму свыше 500 миллионов рублей. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело.
Суд посадил под домашний арест двух фигурантов дела. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
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