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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Банда в Ростовской области обналичила полмиллиарда рублей

Банда в Ростовской области обналичила полмиллиарда рублей

22 июля 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney
Банда в Ростовской области обналичила полмиллиарда рублей
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении членов банды за совершение незаконных банковских операций, сообщили в региональном УФСБ.

В банду входили руководители коммерческих компаний, которые занимались обналичиванием денег. Для этого использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных организаций.

Всего с 2018 по 2024 годы провели незаконных финансовых операций на сумму свыше 500 миллионов рублей. Теперь по факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Суд посадил под домашний арест двух фигурантов дела. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Криминал#Финансовые преступления#Происшествия
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