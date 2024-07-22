Более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Утром в понедельник, 22 июля, усилился ветер и начался ливень. Это привело к падению растений на улицах города.
«Сейчас силами поисково-спасательной службы города и районов производится распиловка и вывоз аварийных зеленых насаждений», — рассказал Логвиненко.
Ранее горожане рассказали, что на одной из улиц большое дерево упало на пять автомобилей. Кроме того, они сообщили о подтоплениях на улицах города.
Добавим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. Оно распространяется и на вторник, 23 июля.
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