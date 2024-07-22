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Более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана

Более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана

22 июля 2024, 11:13
Фото: Администрация Ростова
Более 20 деревьев упали в Ростове-на-Дону из-за урагана
В Ростове-на-Дону из-за непогоды рухнули 23 дерева и крупных веток в различных районах, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

Утром в понедельник, 22 июля, усилился ветер и начался ливень. Это привело к падению растений на улицах города.

«Сейчас силами поисково-спасательной службы города и районов производится распиловка и вывоз аварийных зеленых насаждений», — рассказал Логвиненко.

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Фото: Администрация Ростова

Ранее горожане рассказали, что на одной из улиц большое дерево упало на пять автомобилей. Кроме того, они сообщили о подтоплениях на улицах города.

Добавим, что в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятной погоды. Оно распространяется и на вторник, 23 июля.

Читайте также о том, что в донской столице провалился асфальт после сильного дождя.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Деревья#Ураган#Происшествия
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