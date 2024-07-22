Часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
В Ростове-на-Дону обрушился фасад дома №34б на Большой Садовой улице. Крупная часть балкона отломилась и упала на пешеходную дорожку. При этом стоит сказать, что здание построено в 1953 году.
Отметим, что обошлось без пострадавших.
Ростовчане считают, что дом нельзя оставлять без ремонта, иначе все может закончиться плачевно: «Ну подождем… Пока балкон не рухнет. Не беда».
«А если упадет на туриста, не дай бог…», — остерегается дончанин.
«Это беда балконов именно в таких зданиях…с лепкой», — поделилась пользовательница.
Ранее стало известно, что пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца из-за ремонта здания.