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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

«Упадет на туриста»: в Ростове-на-Дону обрушился фасад дома на Большой Садовой

Часть балкона старинного дома в Ростове на Большой Садовой рухнула на тротуар

22 июля 2024, 18:20
Фото: Яндекс Карты
«Упадет на туриста»: в Ростове-на-Дону обрушился фасад дома на Большой Садовой
В центре Ростова-на-Дону обрушился фасад послевоенного дома. Кусок балкона приземлился прямо на тротуар, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».

В Ростове-на-Дону обрушился фасад дома №34б на Большой Садовой улице. Крупная часть балкона отломилась и упала на пешеходную дорожку. При этом стоит сказать, что здание построено в 1953 году.

Отметим, что обошлось без пострадавших.

Ростовчане считают, что дом нельзя оставлять без ремонта, иначе все может закончиться плачевно: «Ну подождем… Пока балкон не рухнет. Не беда».

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Фото: тг-канал «В курсе Ростов»

«А если упадет на туриста, не дай бог…», — остерегается дончанин.

«Это беда балконов именно в таких зданиях…с лепкой», — поделилась пользовательница.

Ранее стало известно, что пешеходам ограничат движение по Большой Садовой в Ростове на четыре месяца из-за ремонта здания.

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