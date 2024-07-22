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Published Сегодня, 07:45

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Updated Сегодня, 07:47

Дерево рухнуло на пять автомобилей в Ростове-на-Дону

Дерево рухнуло на пять автомобилей в Ростове-на-Дону

22 июля 2024, 07:45
Фото: 82.mchs.gov.ru / для иллюстрации
Дерево рухнуло на пять автомобилей в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону повреждения получили пять машин из-за упавшего от сильного ветра дерева, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

По их словам, большое дерево упало на кирпичное здание и задело несколько автомобилей. Происшествие случилось на улице 1-я Линия утром в понедельник, 22 июля.

«Сидел в машине в 10 метрах и услышал хруст. Вот итог. Второй день рождения», — рассказал автор.

Добавим, что о пострадавших информации не поступало.

Центр Ростова-на-Дону затопило после дождя
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Дерево рухнуло на пять автомобилей в Ростове-на-Дону
Видео: ТГ «Это Ростов»

Горожане рассказали, что в центре города повалены десятки деревьев. Кроме того, из-за начавшегося ливня затопило дороги.

«Несколько улиц затопило, оборваны провода трамвайной линии», — предупреждают местные жители.

Ранее ученый Дудкин рассказал, какую часть Таганрога поглотит Азовское море.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Дерево#Автомобили#Происшествия
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