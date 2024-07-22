Дерево рухнуло на пять автомобилей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
По их словам, большое дерево упало на кирпичное здание и задело несколько автомобилей. Происшествие случилось на улице 1-я Линия утром в понедельник, 22 июля.
«Сидел в машине в 10 метрах и услышал хруст. Вот итог. Второй день рождения», — рассказал автор.
Добавим, что о пострадавших информации не поступало.
Горожане рассказали, что в центре города повалены десятки деревьев. Кроме того, из-за начавшегося ливня затопило дороги.
«Несколько улиц затопило, оборваны провода трамвайной линии», — предупреждают местные жители.
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