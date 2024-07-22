До +20 похолодает в Ростовской области из-за дождей

В северной части донского региона, например, в Шахтах, будет преимущественно облачно. Днем температурный диапазон составит от +29 до +32 градусов, а ночью от +18 до +22 градусов. В Каменске-Шахтинском будет немного прохладнее. На неделе ожидается от 29 до 33 градусов тепла, а в ночное время будет от +15 до +19 градусов.