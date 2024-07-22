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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

В Ростовской области наступит резкое похолодание из-за дождей

До +20 похолодает в Ростовской области из-за дождей

22 июля 2024, 16:52
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области наступит резкое похолодание из-за дождей

В Ростовской области наступит резкое похолодание из-за дождей

Во всех частях Ростовской области ожидается значительное понижение температуры. Градусники будут показывать ниже +20 градусов, сообщает гидрометцентр России.

Так, на неделе в Ростове-на-Дону средняя температура воздуха днем составит +30 градусов. Ночью во вторник и среду столбики термометров опустятся до +18 градусов, в четверг и пятницу — до +20 градусов.

В северной части донского региона, например, в Шахтах, будет преимущественно облачно. Днем температурный диапазон составит от +29 до +32 градусов, а ночью от +18 до +22 градусов. В Каменске-Шахтинском будет немного прохладнее. На неделе ожидается от 29 до 33 градусов тепла, а в ночное время будет от +15 до +19 градусов.

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В южной части столбики термометров покажут более теплую погоду. Так, в Сальске ожидается от +30 до +36 градусов днем и +17 — +22 градусов ночью.

Ранее сообщалось, что ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове-на-Дону.

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