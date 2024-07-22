Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
Он рассказал, что ночью дроны были успешно подавлены и уничтожены, при этом никто не пострадал от падающих обломков.
Губернатор сообщил, что на нескольких участках вспыхнула сухая трава, но все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.
В комментариях в соцсетях пользователи выразили благодарность за обеспечение безопасности.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атаки были совершены не только по Ростовской области, но и по другим российским регионам.
До этого губернатор Голубев попросил граждан не трогать обломки беспилотников, которые они могут найти.
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