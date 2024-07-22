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Updated Сегодня, 05:08

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников

Донской губернатор Голубев сделал заявление после атаки 47 беспилотников

22 июля 2024, 05:06
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области произошли пожары из-за падения обломков беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что ночью дроны были успешно подавлены и уничтожены, при этом никто не пострадал от падающих обломков.

Губернатор сообщил, что на нескольких участках вспыхнула сухая трава, но все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами.

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В комментариях в соцсетях пользователи выразили благодарность за обеспечение безопасности.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что атаки были совершены не только по Ростовской области, но и по другим российским регионам.

До этого губернатор Голубев попросил граждан не трогать обломки беспилотников, которые они могут найти.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Пожары#Голубев#Беспилотники#Происшествия
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