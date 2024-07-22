Движение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фуры

Posted Сегодня, 16:56
Published Сегодня, 16:56
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
22 июля под Шахтами в Ростовской области сгорела фура, которая ехала в сторону Москвы. Полыхающий транспорт стоит на обочине М-4 «Дон». Это послужило причиной образования огромного затора.
В районе поселка Новоперсиановка образовалась пробка длиной 4,5 километра, а также в части дороги вблизи хутора Сусол автомобили растянулись на пять километров.
Отметим, что причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших также нет.
Водителям рекомендуется временно отложить поездку или продумать объездной маршрут.
Ранее в Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов.