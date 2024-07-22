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Published Сегодня, 16:56

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Updated Сегодня, 16:58

Пробка сковала движение на М-4 «Дон» из-за горящей фуры

Движение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фуры

22 июля 2024, 16:56
Фото: 1MI
Пробка сковала движение на М-4 «Дон» из-за горящей фуры
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» вспыхнула фура. Из-за инцидента возникла многокилометровая пробка, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов».

22 июля под Шахтами в Ростовской области сгорела фура, которая ехала в сторону Москвы. Полыхающий транспорт стоит на обочине М-4 «Дон». Это послужило причиной образования огромного затора.
В районе поселка Новоперсиановка образовалась пробка длиной 4,5 километра, а также в части дороги вблизи хутора Сусол автомобили растянулись на пять километров.

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В Ростовской области из-за горящей фуры образовалась огромная пробка
Видео: 1MI

Отметим, что причины возгорания неизвестны. Информации о пострадавших также нет.

Водителям рекомендуется временно отложить поездку или продумать объездной маршрут.

Ранее в Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов.

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