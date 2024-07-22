Движение на трассе М-4 в Ростовской области парализовало из-за сгоревшей фуры

22 июля под Шахтами в Ростовской области сгорела фура, которая ехала в сторону Москвы. Полыхающий транспорт стоит на обочине М-4 «Дон». Это послужило причиной образования огромного затора.

В районе поселка Новоперсиановка образовалась пробка длиной 4,5 километра, а также в части дороги вблизи хутора Сусол автомобили растянулись на пять километров.