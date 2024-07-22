Иномарка сбила пешеходов на тротуаре на Нагибина в Ростове

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:29
Updated Сегодня, 18:29
В Ростове иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре. ДТП произошло 22 июля 2024 года около 16.30 мск на проспекте Нагибина возле дома под номером 12а.
По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на тротуаре, ожидая зеленого сигнала светофора.
Оба пешехода, одному из которых 20, а другому 75 лет, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что в Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростков.