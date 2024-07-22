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Иномарка сбила пешеходов на тротуаре в Ростове

Иномарка сбила пешеходов на тротуаре на Нагибина в Ростове

22 июля 2024, 18:27
Фото: 1MI
Иномарка сбила пешеходов на тротуаре в Ростове
На проспекте Нагибина в Ростове в результате ДТП пострадали два пешехода, ожидавшие разрешительного сигнала светофора, сообщили в региональном УГИБДД.

В Ростове иномарка сбила двух пешеходов на тротуаре. ДТП произошло 22 июля 2024 года около 16.30 мск на проспекте Нагибина возле дома под номером 12а.

По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Kia Rio не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, которые находились на тротуаре, ожидая зеленого сигнала светофора.

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Оба пешехода, одному из которых 20, а другому 75 лет, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что в Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростков.

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