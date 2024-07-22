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Posted Сегодня, 18:02

Published Сегодня, 18:02

Modified Сегодня, 18:04

Updated Сегодня, 18:04

В Ростове-на-Дону сильный ливень затопил городской автобус

«Из города помойку сделали»: жителей Ростова взбесил протекающий под дождем автобус

22 июля 2024, 18:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сильный ливень затопил городской автобус

В Ростове-на-Дону сильный ливень затопил городской автобус

В Ростове-на-Дону во время ливня общественный транспорт не выдержал удара стихии и протек, сообщает телеграм-канал «В курсе Ростов», опубликовавший видео подписчика.

Житель Ростова-на-Дону рассказал, что один из автобусов маршрута № 3 затопило во время мощного ливня. Крыша транспорта протекла, дождевая вода намочила пол и сидения. В автобусе невозможно было ни стоять, ни сидеть.

Ростовчанин отметил, что помимо того, что весь салон был мокрым, там также не работали кондиционеры. Возможно, водитель посчитал, что из-за дождя внутри автобуса будет прохладнее, однако пассажиры жаловались на духоту. Люди считают, что проезд в таких условиях должен быть бесплатным.

«Из города разруху и помойку сделали. Людям дают все самое плохое, а еще и плати за это», — негодует местный житель.

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В Ростове-на-Дону сильный ливень затопил городской автобус
Видео: 1MI

«Да, я так с утра на работу ехала, зашла в автобус сухой, а вышла — мокрой», — сообщила подписчица.

«Списанные московские автобусы. А где же электробусы, на которые потратили кучу денег?» — интересуется ростовчанин.

Ранее в Ростове-на-Дону выросла стоимость проезда на автобусе до ТЦ «МЕГА».

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