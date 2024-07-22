«Из города помойку сделали»: жителей Ростова взбесил протекающий под дождем автобус

Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Житель Ростова-на-Дону рассказал, что один из автобусов маршрута № 3 затопило во время мощного ливня. Крыша транспорта протекла, дождевая вода намочила пол и сидения. В автобусе невозможно было ни стоять, ни сидеть.
Ростовчанин отметил, что помимо того, что весь салон был мокрым, там также не работали кондиционеры. Возможно, водитель посчитал, что из-за дождя внутри автобуса будет прохладнее, однако пассажиры жаловались на духоту. Люди считают, что проезд в таких условиях должен быть бесплатным.
«Из города разруху и помойку сделали. Людям дают все самое плохое, а еще и плати за это», — негодует местный житель.
«Да, я так с утра на работу ехала, зашла в автобус сухой, а вышла — мокрой», — сообщила подписчица.
«Списанные московские автобусы. А где же электробусы, на которые потратили кучу денег?» — интересуется ростовчанин.
Ранее в Ростове-на-Дону выросла стоимость проезда на автобусе до ТЦ «МЕГА».