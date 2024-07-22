«Из города помойку сделали»: жителей Ростова взбесил протекающий под дождем автобус

Ростовчанин отметил, что помимо того, что весь салон был мокрым, там также не работали кондиционеры. Возможно, водитель посчитал, что из-за дождя внутри автобуса будет прохладнее, однако пассажиры жаловались на духоту. Люди считают, что проезд в таких условиях должен быть бесплатным.