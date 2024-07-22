Как краевед Борис Агуренко вдохновлял молодых авторов писать о Ростове

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Его публикации на краеведческие темы были всегда интересны, увлекательны и познавательны.
Начинал свой трудовой путь Борис Петрович в молодежной областной газете «Комсомолец», ставшей в девяностые годы минувшего столетия «Нашим временем». Затем долгие годы он работал в некогда очень популярной газете «Вечерний Ростов» (к сожалению, ныне больше не издается). В «Вечерке» Агуренко был ответственным секретарем, заместителем главного редактора.
Именно в редакции «Вечернего Ростова» я познакомился с этим замечательным, добрым, интеллигентным, эрудированным и необыкновенно интересным человеком.
Агуренко был влюблен в Ростов. Это точно. Он поражал меня своими знаниями истории города и донского края. Конечно же, Борис Петрович знал всех ростовских краеведов, любая значимая работа о нашем городе была в библиотеке у Агуренко. Более того, он сам писал книги, считался одним из лучших специалистов по истории Ростова и донского края в периоды Гражданской войны и Великой Отечественной.
Знаю, что в коллекции Бориса Петровича были и мои скромные книжки о Ростове и Нахичевани. Но не только эти мои труды были интересны Агуренко.
Надо отметить, что в Ростове, пожалуй, не было ни одного писателя, на произведения которого Борис Петрович не написал бы рецензии. По крайней мере, у меня было именно такое чувство. И, конечно, мне очень приятно, что Агуренко писал в «Вечернем Ростове» рецензии и на мои книги.
Помню, я подарил ему небольшую книжицу о своей поездке в Армению в 2001 году. Она называлась «Армения. 1700 лет после крещения». Борис Петрович написал положительную рецензию на эту работу. А при личной встрече сказал мне:
− Георгий, я давно не читал путевых заметок. Как-то незаметно стал исчезать этот жанр из нашей литературы. Вы молодец, что решили именно в такой форме поделиться с читателями своими впечатлениями об Армении.
Не скрою, Агуренко вдохновил меня такими словами. И уже на следующий год я написал новые путевые заметки. Так получилось, что в 2002 году я со своим старшим братом Тиграном совершил паломническую поездку в Крым по тем местам, где жили наши предки. Мы полностью повторили тот путь, которым переселялись крымские армяне на Дон. Я написал об этой поездке небольшую брошюру, которая называлась «Дорогою предков». И вновь Борис Петрович написал рецензию на эту работу.
Когда мы с ним снова встретились в редакции «Вечернего Ростова», он с улыбкой сказал мне:
− Дмитрий Крылов ведет на Первом канале программу, которая называется «Непутевые заметки». Я бы сказал, что у вас «путевые» заметки.
Напомню, что на нашем Центральном телевидении была такая программа «Непутевые заметки», в которой ее автор и ведущий Дмитрий Крылов рассказывал о своих впечатлениях от разных стран, в которых он побывал. Программа Крылова в свое время была очень популярна.
Надо сказать, что после таких ободряющих слов Бориса Петровича Агуренко я с еще большим вдохновением стал писать путевые заметки. И, кстати, пишу их по сей день.
Бориса Петровича не стало в 2003 году. Он был удивительно добрым человеком. Знаю, что Агуренко поддерживал не только мои творческие начинания, но и помогал в работе молодым журналистам.
Уверен, в жизни любого молодого человека важно встретить опытного и доброжелательного наставника. Убежден, что во многом именно такая встреча и определяет дальнейший жизненный путь человека. Лично я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось общаться с таким ярким, талантливым и добрым человеком, как Борис Петрович Агуренко.
Георгий Багдыков