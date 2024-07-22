Как краевед Борис Агуренко вдохновлял молодых авторов писать о Ростове

Не скрою, Агуренко вдохновил меня такими словами. И уже на следующий год я написал новые путевые заметки. Так получилось, что в 2002 году я со своим старшим братом Тиграном совершил паломническую поездку в Крым по тем местам, где жили наши предки. Мы полностью повторили тот путь, которым переселялись крымские армяне на Дон. Я написал об этой поездке небольшую брошюру, которая называлась «Дорогою предков». И вновь Борис Петрович написал рецензию на эту работу.