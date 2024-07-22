Как миллионы россиян остались без света в страшную жару из-за аварии на юге РФ

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В июле на территории от Севастополя до Элисты несколько миллионов человек остались без электричества. По данным «Росатома», произошла неисправность на турбогенераторе Ростовской АЭС, преобразующем энергию водяного пара в электрическую. В результате производство электроэнергии сократилось на 1,5 ГВт.
Для понимания, такую мощность имеет крупнейшая электростанция на Дальнем Востоке — Приморская ГРЭС, которая снабжает электроэнергией почти половину всего Приморского края.
На оставшиеся мощности легла дополнительная нагрузка из-за аномальной жары, достигшей почти 40 градусов на юге. В таких условиях потребление электроэнергии значительно возрастает, поскольку охлаждение необходимо как людям, так и технике. Кондиционирование воздуха требует много энергии, что приводит к авариям на электросетях.
Гендиректор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов также рассказал, что износ сетей в России превышает все разумные пределы. По его словам, он значительно превышает мировой уровень, достигая около 70% для распределительных сетей и около 50% для магистральных. Все это сказывается на качества электроснабжения.
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