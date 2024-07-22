Как миллионы россиян остались без света в страшную жару из-за аварии на юге РФ

Гендиректор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов также рассказал, что износ сетей в России превышает все разумные пределы. По его словам, он значительно превышает мировой уровень, достигая около 70% для распределительных сетей и около 50% для магистральных. Все это сказывается на качества электроснабжения.