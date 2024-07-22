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Published Сегодня, 07:39

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Updated Сегодня, 07:41

Машина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-Дону

Машина провалилась под землю в Ростове-на-Дону

22 июля 2024, 07:39
Фото: 1MI
Машина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в образовавшуюся яму на дороге провалился легковой автомобиль, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Во время начавшихся ливней дорогу размыло на улице Вересаева и в появившуюся яму попал автомобиль, выезжавший с заправки. Водитель успел выбраться.

Добавим, что сейчас из-за дождей топит дороги в различных частях города. Кроме того, в городе усилился ветер, что привело к падению деревьев.

Машина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-ДонуМашина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-Дону
Машина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-ДонуМашина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-Дону
Машина провалилась под землю на Вересаева в Ростове-на-Дону
Фото: ТГ "Это Ростов"
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«Береговая ушла под воду. Дорога вся в песке и камнях. Еще немного, и самокаты смоет в Дон», — пишут ростовчане.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал о продленном в Ростове режиме повышенной готовности. Причиной стала неблагоприятная погода.

Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#ДТП#Яма на дороге#Ливни#Провал под землей
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