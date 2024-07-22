Машина провалилась под землю в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Во время начавшихся ливней дорогу размыло на улице Вересаева и в появившуюся яму попал автомобиль, выезжавший с заправки. Водитель успел выбраться.
Добавим, что сейчас из-за дождей топит дороги в различных частях города. Кроме того, в городе усилился ветер, что привело к падению деревьев.
«Береговая ушла под воду. Дорога вся в песке и камнях. Еще немного, и самокаты смоет в Дон», — пишут ростовчане.
Глава городской администрации Алексей Логвиненко рассказал о продленном в Ростове режиме повышенной готовности. Причиной стала неблагоприятная погода.
Ранее центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.