Массовая атака беспилотников вызвала пожары в Ростовской области

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Он рассказал, что в ночное время дроны удалось подавить и ликвидировать. Во время падения обломков никто не пострадал.
«На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами», — прокомментировал губернатор.
Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто обеспечивает безопасность.
«Спасибо большое нашим ребятам, что защищают нашу жизнь», — заявили ростовчане.
Ранее ситуацию прокомментировали в Минобороны РФ и рассказали, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку.
До этого беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля.