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Published Сегодня, 04:55

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Updated Сегодня, 04:57

Массовая атака беспилотников вызвала пожары в Ростовской области

Массовая атака беспилотников вызвала пожары в Ростовской области

22 июля 2024, 04:55
Фото: Изображение Midjourney
На севере Ростовской области силы ПВО отразили атаку 47 беспилотников, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что в ночное время дроны удалось подавить и ликвидировать. Во время падения обломков никто не пострадал.

«На нескольких участках произошло возгорание сухой растительности, все ландшафтные пожары были оперативно потушены дежурными расчетами», — прокомментировал губернатор.

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Пользователи в комментариях поблагодарили тех, кто обеспечивает безопасность.

«Спасибо большое нашим ребятам, что защищают нашу жизнь», — заявили ростовчане.

Ранее ситуацию прокомментировали в Минобороны РФ и рассказали, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку.

До этого беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области в ночь на 13 июля.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Беспилотники#Происшествия
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