Немецкой команде «Формулы-1» помогут нефтяники из Британии

Posted 22 июля, 11:13
Published 22 июля, 11:13
Modified 22 июля, 11:15
Updated 22 июля, 11:15
Как пишет newkhakasiya.online, топливо, создаваемое BP для Audi, будет соответствовать стандартам FIA в сфере экологически чистых решений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.
Audi уже имеет опыт сотрудничества с брендом Castrol в DTM, раллийных гонках и других соревнованиях. Теперь BP, владеющая Castrol, также обеспечит команду Audi в «Формуле-1» необходимыми смазочными материалами.
Команду Audi ожидает дебют в «Формуле-1» в 2026 году, когда будет введен новый моторный регламент. Немецкая компания уже приобрела команду Sauber, которая пока действует самостоятельно и занимает последнее место в чемпионате.
Андреас Зайдль, действующий босс Sauber и будущий босс Audi F1, выразил удовлетворение от сотрудничества с опытным партнером, с которым уже ранее было налажено взаимодействие. Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing, отметил, что использование экологически чистого топлива будет ключевым аспектом с 2026 года, поэтому очень полезной при разработке двигателей является возможность приступить к его тестированию и оптимизации.