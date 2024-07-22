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Posted 22 июля, 11:13

Published 22 июля, 11:13

Modified 22 июля, 11:15

Updated 22 июля, 11:15

Немецкой команде «Формулы-1» помогут нефтяники из Британии

Немецкой команде «Формулы-1» помогут нефтяники из Британии

22 июля 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Компания BP и Audi заключили партнерское соглашение о техническом сотрудничестве для участия в чемпионате «Формула-1». BP будет отвечать за поставку экологически чистого топлива, соответствующего регламенту, который вступит в силу в 2026 году.

Как пишет newkhakasiya.online, топливо, создаваемое BP для Audi, будет соответствовать стандартам FIA в сфере экологически чистых решений, направленных на сокращение выбросов парниковых газов.

Audi уже имеет опыт сотрудничества с брендом Castrol в DTM, раллийных гонках и других соревнованиях. Теперь BP, владеющая Castrol, также обеспечит команду Audi в «Формуле-1» необходимыми смазочными материалами.

Команду Audi ожидает дебют в «Формуле-1» в 2026 году, когда будет введен новый моторный регламент. Немецкая компания уже приобрела команду Sauber, которая пока действует самостоятельно и занимает последнее место в чемпионате.

Андреас Зайдль, действующий босс Sauber и будущий босс Audi F1, выразил удовлетворение от сотрудничества с опытным партнером, с которым уже ранее было налажено взаимодействие. Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing, отметил, что использование экологически чистого топлива будет ключевым аспектом с 2026 года, поэтому очень полезной при разработке двигателей является возможность приступить к его тестированию и оптимизации.

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