Почти 50 беспилотников атаковали Ростовскую область

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
Атаку совершил киевский режим, запустив десятки дронов. Над Ростовской областью системы ПВО уничтожили 47 беспилотников.
Кроме того, дроны сбили над Белгородской и Воронежской областями. В министерстве произошедшее нападение назвали попыткой совершить террористическую атаку.
О пострадавших информации не поступало. Дроны также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.
Добавим, что на Дону в последнее время довольно часто приходится отражать атаку БПЛА.
До этого стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля.
Ранее дроны атаковали нефтебазу в донском регионе.