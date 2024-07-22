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Почти 50 беспилотников атаковали Ростовскую область

Почти 50 беспилотников атаковали Ростовскую область

22 июля 2024, 04:46
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Атаку совершил киевский режим, запустив десятки дронов. Над Ростовской областью системы ПВО уничтожили 47 беспилотников.

Кроме того, дроны сбили над Белгородской и Воронежской областями. В министерстве произошедшее нападение назвали попыткой совершить террористическую атаку.

О пострадавших информации не поступало. Дроны также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

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Добавим, что на Дону в последнее время довольно часто приходится отражать атаку БПЛА.

До этого стало известно, что могло стать целью атаки БПЛА на Ростовскую область 20 июля.

Ранее дроны атаковали нефтебазу в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Беспилотники#Минобороны РФ#Происшествия
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