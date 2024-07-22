Ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Дончанка рассказала, что хотела приобрести билеты на концерт по более выгодной цене, и для этого она обратилась к знакомому. Мужчина сказал, что продаст «проходки», но только если ростовчанка переведет всю сумму сразу. Ничего не подозревая, женщина отдала около 200 тысяч рублей за более 10 билетов. После операции мошенник пропал.