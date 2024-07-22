Ростовчанка сэкономила на билетах на концерт и потеряла 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
В Ростове-на-Дону женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Дончанка рассказала, что хотела приобрести билеты на концерт по более выгодной цене, и для этого она обратилась к знакомому. Мужчина сказал, что продаст «проходки», но только если ростовчанка переведет всю сумму сразу. Ничего не подозревая, женщина отдала около 200 тысяч рублей за более 10 билетов. После операции мошенник пропал.
Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый оказался местным жителем. В отношении 26-летнего парня возбуждено уголовное дело по признакам преступления по части 2 статьи 159 УК РФ. В настоящим момент молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее трое участников ОПГ из Ростова-на-Дону похитили у доверчивых жителей столицы России крупную сумму денег. Подробнее о краже 300 миллионов рублей в материале RostovGazeta.
До этого стало известно, что мошенники придумали новую схему кражи личных данных. Неизвестные предлагают пройти флюорографию и оставляют людей без денег.