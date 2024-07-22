Сильная жара в Ростовской области усложнила пчелам сбор нектара для меда

Напомним, что по информации в СМИ, пчеловод из Октябрьского района Ростовской области столкнулась с гибелью пчел. В июле на ее пасеке в хуторе Красный Кут погибло 78 пчелосемей. Похожая беда произошла и у других производителей меда в ряде населенных пунктов.