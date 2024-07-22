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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Сильная жара в Ростовской области усложняет пчелам сбор нектара для меда

Сильная жара в Ростовской области усложнила пчелам сбор нектара для меда

22 июля 2024, 11:42
Фото: Pxhere
Сильная жара в Ростовской области усложняет пчелам сбор нектара для меда
Аномальная жара в Ростовской области влияет на медосбор. В жару пчелам сложно собирать нектар, они проявляют слабую активность, сообщили RostovGazeta производители меда.

Напомним, что по информации в СМИ, пчеловод из Октябрьского района Ростовской области столкнулась с гибелью пчел. В июле на ее пасеке в хуторе Красный Кут погибло 78 пчелосемей. Похожая беда произошла и у других производителей меда в ряде населенных пунктов.

По мнению пчеловодов, к гибели полосатых тружениц могли привести яды, которыми обрабатывали поля. Однако результаты заключения показали, что яд тут ни при чем. Производители планируют обратиться в независимую лабораторию для проведения повторного исследования. И иронизируют, что пчелы не могли совершить суицид.

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По словам пчеловодов из Чертковского района, ситуацию с медом пока нельзя считать критической.

«В этом году аграрии района отнеслись к нам с пониманием. Когда обрабатывали поля, нас предупреждали, чтобы мы убирали пчел. Правда, по весне был единичный случай, но землепользователя отругали и он понял свою ошибку», — отмечает пчеловод из Чертковского района, не пожелавший публиковать свое имя.

Собеседник добавляет, что несмотря на аномальную жару, обстановка с производством меда в северных районах Ростовской области пока неплохая. Хотя жаркая погода повлияла на медосбор.

«Несмотря на жару в 42 градуса, пчелы потихоньку работают. Хотя, конечно же, не так активно, как хотелось бы», — отмечает сельский труженик.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области массово гибнут пчелы.

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