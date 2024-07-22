«Слышал больше 15 взрывов»: как жители Ростовской области пережили ночную атаку БПЛА

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Ночью дроны были успешно уничтожены, упавшие обломки не причинили вреда людям.
Глава региона Василий Голубев сообщил, что на нескольких территориях вспыхнула сухая растительность, но все возникшие пожары были быстро ликвидированы.
В комментариях в социальных сетях люди выразили признательность за обеспечение безопасности. Также они рассказали, что слышали звуки взрывов.
«Более 15 взрывов я успел услышать», — сообщил один из местных жителей. Они добавили, что видели возгорания после грохота.
А некоторые стояли на улице и считали пролетающие беспилотники.
«Подальше от стекол отойдите», — писали пользователи. Также они рассказали, что слышали сирены.
«Количество беспилотников все больше и больше», — заявляют ростовчане.
О том, как происходила атака, читайте по ссылке.