«Слышал больше 15 взрывов»: как жители Ростовской области пережили ночную атаку БПЛА

Ночью дроны были успешно уничтожены, упавшие обломки не причинили вреда людям.



Глава региона Василий Голубев сообщил, что на нескольких территориях вспыхнула сухая растительность, но все возникшие пожары были быстро ликвидированы.



В комментариях в социальных сетях люди выразили признательность за обеспечение безопасности. Также они рассказали, что слышали звуки взрывов.