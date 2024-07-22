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Published Сегодня, 06:15

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

«Более 15 взрывов услышал»: как люди на Дону пережили массовую атаку дронов

«Слышал больше 15 взрывов»: как жители Ростовской области пережили ночную атаку БПЛА

22 июля 2024, 06:15
Фото: Изображение Midjourney
«Более 15 взрывов услышал»: как люди на Дону пережили массовую атаку дронов

Жители Ростовской области рассказали, как пережили массовую атаку беспилотников

В Ростовской области системы ПВО сбили 47 беспилотников, что вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Ночью дроны были успешно уничтожены, упавшие обломки не причинили вреда людям.

Глава региона Василий Голубев сообщил, что на нескольких территориях вспыхнула сухая растительность, но все возникшие пожары были быстро ликвидированы.

В комментариях в социальных сетях люди выразили признательность за обеспечение безопасности. Также они рассказали, что слышали звуки взрывов.

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«Более 15 взрывов я успел услышать», — сообщил один из местных жителей. Они добавили, что видели возгорания после грохота.

А некоторые стояли на улице и считали пролетающие беспилотники.

«Подальше от стекол отойдите», — писали пользователи. Также они рассказали, что слышали сирены.

«Количество беспилотников все больше и больше», — заявляют ростовчане.

О том, как происходила атака, читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Дроны#Происшествия
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