Центр Ростова-на-Дону затопило после дождя

Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
Они рассказали, что после прошедшего ливня дороги начали скрываться под водой. Но перекрывать движение на этих участках не стали.
Сильный дождь был не во всех районах города. Ростовчане, уставшие от сильной жары, написали, что завидуют тем, у кого прошел дождь.
«На Левенцовке слегка намочило асфальт», — говорится в комментариях.
«Везет вам. На Западном 3 капли, как всегда. Без зонта шла», — сообщили местные жители.
Также пользователи рассказали, что ливень с утра прошел в Батайске.
До этого центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.
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