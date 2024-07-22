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Центр Ростова-на-Дону затопило после дождя

Центр Ростова-на-Дону затопило после дождя

22 июля 2024, 05:19
Фото: 1MI
Центр Ростова-на-Дону подтопило в понедельник, 22 июля, во время прошедшего дождя, сообщили горожане в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Они рассказали, что после прошедшего ливня дороги начали скрываться под водой. Но перекрывать движение на этих участках не стали.

Сильный дождь был не во всех районах города. Ростовчане, уставшие от сильной жары, написали, что завидуют тем, у кого прошел дождь.

Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
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«На Левенцовке слегка намочило асфальт», — говорится в комментариях.

Фото: Это Ростов новости — ТГ

«Везет вам. На Западном 3 капли, как всегда. Без зонта шла», — сообщили местные жители.

Также пользователи рассказали, что ливень с утра прошел в Батайске.

До этого центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Потоп#Дождь#Происшествия
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