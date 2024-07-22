Цифровое досье на каждого школьника может появиться в Ростове

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Напомним, что в систему образования планируют ввести электронное досье на каждого ученика. Уточняется, что это будет неким портфолио школьника.
В нем будут фиксировать оценки и достижения учащихся на протяжении всего периода обучения. Предполагается, что в «электронный портрет» ученика войдут его достижения в волонтерстве, спорте и ряде других активностей.
«Напомню, что в СССР ставили оценки школьникам за поведение и прилежание. Сейчас этого нет, ведь на европейский манер нас много лет учили заниматься обучением, а не воспитанием. Сейчас мы возвращаемся к воспитанию детей, и это очень хорошо. Думаю, что в таком портфолио можно будет оценить и показатели патриотического воспитания, и гражданственность. А это тоже воспитательные характеристики личности», — отмечает Владимир Гайворонский.
Эксперт подчеркивает, что по информации из электронного портфолио, работодатели смогут получить более подробное представление о личности будущего сотрудника.
«Однако я сомневаюсь, что электронное досье на учеников сможет заменить экзамены. Скорее всего, электронный портрет школьника станет лишь дополнением, которое позволит оценивать воспитательные аспекты личности», — резюмирует собеседник.
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