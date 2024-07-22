Ураган повалил баннеры с героями СВО в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Говорится, что порывами их разбросало не только по тротуару, но и по проезжей части. Это произошло утром в понедельник, 22 июля.
Добавим, что из-за сильного ветра в городе повалило десятки деревьев. В том числе оказались повреждены несколько автомобилей.
Усугубил ситуацию и сильный дождь, который начал топить дороги. Они скрылись под водой на нескольких улицах.
Кроме того, одна из машин провалилась под землю в Ростове-на-Дону. Водитель не заметил большую яму на затопленной улице.
Добавим, что сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за плохой погоды.