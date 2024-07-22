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Ураган повалил баннеры с героями воин в Ростове-на-Дону

Ураган повалил баннеры с героями СВО в Ростове-на-Дону

22 июля 2024, 09:42
Фото: rostovgazeta.ru
Ураган повалил баннеры с героями воин в Ростове-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону из-за сильного ветра упали баннеры с изображением героев СВО, сообщает Tekegram-канал Donnews.

Говорится, что порывами их разбросало не только по тротуару, но и по проезжей части. Это произошло утром в понедельник, 22 июля.

Добавим, что из-за сильного ветра в городе повалило десятки деревьев. В том числе оказались повреждены несколько автомобилей.

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Ураган повалил баннеры с героями воин в Ростове-на-Дону
Видео: Видео ТГ канал Донньюс / rostovgazeta.ru

Усугубил ситуацию и сильный дождь, который начал топить дороги. Они скрылись под водой на нескольких улицах.

Кроме того, одна из машин провалилась под землю в Ростове-на-Дону. Водитель не заметил большую яму на затопленной улице.

Добавим, что сейчас в регионе действует штормовое предупреждение из-за плохой погоды.

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#Илья Протвинов#Видео#Ростов-на-Дону#Ураган#Баннеры#Происшествия
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