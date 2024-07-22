rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:38

Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

Ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове

Ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове

22 июля 2024, 07:38
Фото: Видео тг-канал «это Ростов» / rostovgazeta.ru
Ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове
В Ростове-на-Дону из-за сильного ветра и ливня падают деревья и топит дороги, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Погода в городе ухудшилась с самого утра, в том числе в центральной части. По словам горожан, повалены десятки деревьев.

Фото: тг-канал «это Ростов»

«Несколько улиц затопило, оборваны провода трамвайной линии», — написал автор.

При этом пользователи в комментариях начали писать, что лучше с дождем, чем с аномальной жарой. Дело в том, что в последнее время температура воздуха в городе превышала +40 градусов. Это становилось причиной жалоб со стороны жителей.

Центр Ростова-на-Дону затопило после дождя
Узнать подробнее

«Из крайности в крайность», — сообщили ростовчане.

«То асфальт плавится, то деревья плавают», — заявили горожане.

Добавим, что официальной информации о последствиях непогоды не поступало.

До этого центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.

Читайте также:
Центр Ростова-на-Дону затопило после дождяКвартиру затопили соседи. Что делать?Центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ливень#Погода#Ураган#Происшествия
Подпишитесь
Итоги недели: цирк устроил смертельный номер в Ростове, а сбой на АЭС испугал страну
Вчера, 16:03
Жители Ростова стали массово скупать микроквартиры на вторичке
Вчера, 15:10
Юрист рассказал, как в Ростове не работать во время жары и не терять в зарплате
Вчера, 14:40
Стало известно, где в Ростовской области купить мясо дешевле
Вчера, 12:26
«Даже днем ходить страшно»: туристы рассказали, что думают о Ростове-на-Дону
Вчера, 08:02
Качество, проверенное временем: 95 лет на российских полях
Вчера, 06:00