Ураган повалил десятки деревьев, а ливень затопил дороги в Ростове

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Погода в городе ухудшилась с самого утра, в том числе в центральной части. По словам горожан, повалены десятки деревьев.
«Несколько улиц затопило, оборваны провода трамвайной линии», — написал автор.
При этом пользователи в комментариях начали писать, что лучше с дождем, чем с аномальной жарой. Дело в том, что в последнее время температура воздуха в городе превышала +40 градусов. Это становилось причиной жалоб со стороны жителей.
«Из крайности в крайность», — сообщили ростовчане.
«То асфальт плавится, то деревья плавают», — заявили горожане.
Добавим, что официальной информации о последствиях непогоды не поступало.
До этого центр Ростова и Нахичевань затопило во время ливня.