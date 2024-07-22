В Гидрометцентре назвали уровень радиации в Ростовской области

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
Согласно результатам мониторинга на 21 июля, экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Так, в районе Ростовской атомной станции мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составляет 0,09–0,16 микрозиверт в час или 10,4 — 18,4 микрорентген в час. Данный показатель не превышает естественный радиационный фон и является безопасным для человека.
В стокилометровых зонах радиационно-опасных объектов Южного федерального округа уровень излучения также не превышает естественного радиационного фона.
Ранее в Ростовской АЭС опровергли слухи о радиационной аварии. Предприятие работает в штатном режиме.