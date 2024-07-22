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Updated Сегодня, 07:16

В гидрометцентре рассказали об уровне радиации в Ростовской области

В Гидрометцентре назвали уровень радиации в Ростовской области

22 июля 2024, 07:14
Фото: Изображение Midjourney
В гидрометцентре рассказали об уровне радиации в Ростовской области
Гидрометцентр оценил уровень радиации в районе Ростовской АЭС. Аварийных ситуаций и экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зарегистрировано, сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно результатам мониторинга на 21 июля, экстремально высокого загрязнения окружающей среды не зафиксировано. Так, в районе Ростовской атомной станции мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения составляет 0,09–0,16 микрозиверт в час или 10,4 — 18,4 микрорентген в час. Данный показатель не превышает естественный радиационный фон и является безопасным для человека.

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В стокилометровых зонах радиационно-опасных объектов Южного федерального округа уровень излучения также не превышает естественного радиационного фона.

Ранее в Ростовской АЭС опровергли слухи о радиационной аварии. Предприятие работает в штатном режиме.

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