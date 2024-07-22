В Ростове-на-Дону цена проезда в автобусе до ТЦ «МЕГА» выросла до 45 рублей

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
В Ростове-на-Дону в автобусе №85А поднялась стоимость проезда. Соответствующее объявление гласит, что с 22 июля пассажирам придется платить за проезд по 39 рублей при оплате картой или по 45 рублей по наличному расчету.
Напомним, что автобус следует от садового товарищества «Изумруд» до торгового центра «МЕГА».
Ростовчан возмутило увеличение стоимости проезда. Кроме того, они потребовали в комментариях, чтобы автобусы курсировали по расписанию и высвечивались на картах: «В 85А проезд как за наличный, так и за безналичный 39 рублей, а то что поднимут, то пускай. Если бы ещё в картах отображался, вот это было бы отлично».
Читайте также о том, что больше тысячи человек требуют вернуть маршруты на старый автовокзал Ростова.