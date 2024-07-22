В Ростове-на-Дону цена проезда в автобусе до ТЦ «МЕГА» выросла до 45 рублей

Ростовчан возмутило увеличение стоимости проезда. Кроме того, они потребовали в комментариях, чтобы автобусы курсировали по расписанию и высвечивались на картах: «В 85А проезд как за наличный, так и за безналичный 39 рублей, а то что поднимут, то пускай. Если бы ещё в картах отображался, вот это было бы отлично».