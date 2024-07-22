В Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
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Updated Сегодня, 17:53
В понедельник, 22 июля, на Ростов-на-Дону обрушился сильный дождь с порывистым ветром. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков — 50 миллиметров. В течение дня зарегистрировано три подтопления, один обрыв электропроводов и большое количество упавших деревьев.
Глава администрации отметил, что 31 происшествие из 49 имеющихся уже устранены. Все они возникли после утреннего ливня. На данный момент работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.
Ранее RostovGazeta рассказала, что штормовой ливень затопил дороги в Ростове-на-Дону.
До этого ураган снес баннеры с героями СВО в донской столице.