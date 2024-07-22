В Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля

В понедельник, 22 июля, на Ростов-на-Дону обрушился сильный дождь с порывистым ветром. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков — 50 миллиметров. В течение дня зарегистрировано три подтопления, один обрыв электропроводов и большое количество упавших деревьев.