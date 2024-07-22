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Posted Сегодня, 17:51

Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

В Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля

В Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля

22 июля 2024, 17:51
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове-на-Дону выпала месячная норма осадков 22 июля
В Ростове-на-Дону за один день выпала месячная норма осадков. Объемы дождя превысили стандартные показатели в десять раз, сообщает глава горадминистрации Алексей Логвиненко.

В понедельник, 22 июля, на Ростов-на-Дону обрушился сильный дождь с порывистым ветром. За несколько часов в городе выпала месячная норма осадков — 50 миллиметров. В течение дня зарегистрировано три подтопления, один обрыв электропроводов и большое количество упавших деревьев.

Глава администрации отметил, что 31 происшествие из 49 имеющихся уже устранены. Все они возникли после утреннего ливня. На данный момент работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что штормовой ливень затопил дороги в Ростове-на-Дону.

До этого ураган снес баннеры с героями СВО в донской столице.

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