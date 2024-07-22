В Ростове судью отправили на 8 лет в колонию и оштрафовали на 25 млн за взятку

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Говорится, что Грачев, являясь судьей Темрюкского районного суда, получил от Иса Плиева взятку в размере одного миллиона рублей. За это первый должен был признать право собственности на 67 объектов недвижимости за определенным человеком.
Однако в следующей инстанции это решение признали незаконным и отменили. В отношении Грачева и Плиева возбудили уголовное дело.
Теперь суд приговорил Грачева к 8,5 года заключения, его подельника — к 6,5 года колонии. Первого оштрафовали на 25 миллионов рублей, Плиева — на 8 миллионов.
Ранее экс-председателя суда в Ростове-на-Дону заключили под стражу по делу о взятке.