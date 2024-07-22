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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

В Ростове судью отправили на 8 лет в колонию и оштрафовали на 25 млн за взятку

В Ростове судью отправили на 8 лет в колонию и оштрафовали на 25 млн за взятку

22 июля 2024, 13:03
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове судью отправили на 8 лет в колонию и оштрафовали на 25 млн за взятку
В Ростове-на-Дону огласили приговор Павлу Грачеву, который, являясь судьей, получил взятку, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Говорится, что Грачев, являясь судьей Темрюкского районного суда, получил от Иса Плиева взятку в размере одного миллиона рублей. За это первый должен был признать право собственности на 67 объектов недвижимости за определенным человеком.

Однако в следующей инстанции это решение признали незаконным и отменили. В отношении Грачева и Плиева возбудили уголовное дело.

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Теперь суд приговорил Грачева к 8,5 года заключения, его подельника — к 6,5 года колонии. Первого оштрафовали на 25 миллионов рублей, Плиева — на 8 миллионов.

Ранее экс-председателя суда в Ростове-на-Дону заключили под стражу по делу о взятке.

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