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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

Новости Ростовской области за 22 июля

В Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейских

22 июля 2024, 15:36
Фото: Изображение Шедеврум
Новости Ростовской области за 22 июля
Ночью в Ростовскую области начался пожар после атаки 47 беспилотников, тем временем в Ростове-на-Дону двое преступников открыли огонь по сотрудникам полиции, а ураган повалил более 20 деревьев в донской столице.

Беспокойная ночь

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью 22 июля системы ПВО успешно подавили атаку 47 беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков вспыхнула сухая трава, но пожар был оперативно ликвидирован.

Глава донского региона отметил, что пострадавших нет.

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Перестрелка в городе

В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на полицейских во время задержания. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие. В результате перестрелки один из злоумышленников погиб. Второму удалось скрыться, в данный момент его разыскивают.

Отметим, что более подробной информации о происшествии пока что нет.

Фото: ТГ «Че по Ростову»
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Ураган VS Деревья

Утром 22 июля в Ростове-на-Дону разбушевалась непогода. После мощного ливня и порывистого ветра на территории города рухнуло 23 дерева и крупных веток.

Глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, что поисково-спасательные службы выполняют распил и вывоз аварийных насаждений.

Жители города отмечают, что из-за падения деревьев пострадало не одно транспортное средство.

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