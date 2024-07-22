В Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейских

В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на полицейских во время задержания. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие. В результате перестрелки один из злоумышленников погиб. Второму удалось скрыться, в данный момент его разыскивают.