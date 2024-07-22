В Ростовской области беспилотники атакуют города и стреляют в полицейских

Posted Сегодня, 15:36
Published Сегодня, 15:36
Modified Сегодня, 15:38
Updated Сегодня, 15:38
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что ночью 22 июля системы ПВО успешно подавили атаку 47 беспилотных летательных аппаратов. Из-за падения обломков вспыхнула сухая трава, но пожар был оперативно ликвидирован.
Глава донского региона отметил, что пострадавших нет.
В Ростове-на-Дону двое мужчин напали на полицейских во время задержания. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить табельное оружие. В результате перестрелки один из злоумышленников погиб. Второму удалось скрыться, в данный момент его разыскивают.
Отметим, что более подробной информации о происшествии пока что нет.
Утром 22 июля в Ростове-на-Дону разбушевалась непогода. После мощного ливня и порывистого ветра на территории города рухнуло 23 дерева и крупных веток.
Глава горадминистрации Алексей Логвиненко рассказал, что поисково-спасательные службы выполняют распил и вывоз аварийных насаждений.
Жители города отмечают, что из-за падения деревьев пострадало не одно транспортное средство.