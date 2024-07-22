В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
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Updated Сегодня, 14:23
В воскресенье днем, 21 июля, в донском регионе на дороге от поселка Тарасовского до хутора Можаевка произошло лобовое ДТП. По предварительным данным, 54-летний водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, потерял управление и влетел в другую LADA Granta, которая в это время двигалась по этой стороне дороги.
В результате аварии двое подростков 14 и 16 лет получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее общественник предложил платить дончанам за информацию о пьяных водителях. Подробнее о системе профилактики езды в нетрезвом виде в материале RostovGazeta.
До этого автомобилиста переломало в ДТП с участием фургона и микроавтобуса в Ростовской области.