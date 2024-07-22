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Posted Сегодня, 14:21

Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:23

Updated Сегодня, 14:23

В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов

В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов

22 июля 2024, 14:21
Фото: Госавтоинспекция по РО
В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов
В Ростовской области на полной скорости врезались два автомобиля. В машинах находились дети, сообщает региональный УГИБДД.

В воскресенье днем, 21 июля, в донском регионе на дороге от поселка Тарасовского до хутора Можаевка произошло лобовое ДТП. По предварительным данным, 54-летний водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, потерял управление и влетел в другую LADA Granta, которая в это время двигалась по этой стороне дороги.

В результате аварии двое подростков 14 и 16 лет получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося.

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Ранее общественник предложил платить дончанам за информацию о пьяных водителях. Подробнее о системе профилактики езды в нетрезвом виде в материале RostovGazeta.

До этого автомобилиста переломало в ДТП с участием фургона и микроавтобуса в Ростовской области.

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#Регина Симакова#Ростовская область#ДТП#Транспорт#Авария#Подростки#Пострадавшие#Несовершеннолетние#Лобовое столкновение#Происшествия
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