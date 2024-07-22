В Ростовской области в лобовом столкновении пострадали двое подростов

В воскресенье днем, 21 июля, в донском регионе на дороге от поселка Тарасовского до хутора Можаевка произошло лобовое ДТП. По предварительным данным, 54-летний водитель LADA Granta выехал на встречную полосу, потерял управление и влетел в другую LADA Granta, которая в это время двигалась по этой стороне дороги.