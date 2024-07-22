Власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:50
Updated Сегодня, 18:50
Метеорологи предупреждают, что непогода может снова обрушиться на Ростов-на-Дону. В течение всего вторника, 23 июля, сохраняется высокая вероятность возникновения сильных ливней и шквалистого ветра.
Логвиненко обратился к ростовчанам с просьбой, соблюдать все необходимые меры безопасности в такую погоду.
Напомним, что за пару часов в донской столице выпала месячная норма осадков. Это привело к массовому затоплению улиц, обрушению асфальтового покрытия, падению деревьев и крупных веток, подтоплению помещений, обрыву электропроводов. И это далеко не все последствия стихии.
Ранее дождь затопил городской автобус в Ростове. Местных жителей возмутило состояние общественного транспорта.