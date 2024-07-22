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Posted Сегодня, 18:48

Published Сегодня, 18:48

Modified Сегодня, 18:50

Updated Сегодня, 18:50

Власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник

Власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник

22 июля 2024, 18:48
Фото: Изображение Midjourney
Власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник
По данным синоптиков, сильный ливень с ветром может вновь накрыть Ростов-на-Дону. Такая погода сохранится до конца суток 23 июля, сообщил глава горадминистрации Алексей Логвиненко в телеграм-канале.

Метеорологи предупреждают, что непогода может снова обрушиться на Ростов-на-Дону. В течение всего вторника, 23 июля, сохраняется высокая вероятность возникновения сильных ливней и шквалистого ветра.

Логвиненко обратился к ростовчанам с просьбой, соблюдать все необходимые меры безопасности в такую погоду.

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Напомним, что за пару часов в донской столице выпала месячная норма осадков. Это привело к массовому затоплению улиц, обрушению асфальтового покрытия, падению деревьев и крупных веток, подтоплению помещений, обрыву электропроводов. И это далеко не все последствия стихии.

Ранее дождь затопил городской автобус в Ростове. Местных жителей возмутило состояние общественного транспорта.

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