Власти предупредили о повторении стихии, обрушившейся на Ростов в понедельник

Напомним, что за пару часов в донской столице выпала месячная норма осадков. Это привело к массовому затоплению улиц, обрушению асфальтового покрытия, падению деревьев и крупных веток, подтоплению помещений, обрыву электропроводов. И это далеко не все последствия стихии.