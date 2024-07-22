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Published Сегодня, 18:46

Modified Сегодня, 18:48

Updated Сегодня, 18:48

В Ростове дождь затопил поликлинику №9

Врачи спасали карты и анализы: в Ростове дождь затопил поликлинику

22 июля 2024, 18:46
Фото: Изображение Шедеврум

В Ростове дождь затопил поликлинику №9

Сильный ливень в Ростове-на-Дону затопил поликлинику №9 в Александровке в Ростове, видео опубликовал тг-канал «Это Ростов — Новости».

22 июля в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону во время ливня затопило поликлинику №9. Врачам пришлось спасать все важные документы и результаты анализов. Персонал подставлял ведра под текущий потолок и другие емкости, пытался собирать воду тряпками, но это не помогало.

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Ростовчане возмущены таким отношением к пациентам: «Ну когда уже начнут сажать за такое строительство объектов, и еще больше за их приемку?», -написал один из жителей города. «Наша медицина хороша до первого ливня», — съязвил еще один подписчик.

«Наверное от жары кровля попортилась», — предположила ростовчанка.

Ранее машина провалилась под землю после дождя в Ростове-на-Дону.

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