Врачи спасали карты и анализы: в Ростове дождь затопил поликлинику

Posted Сегодня, 18:46
Published Сегодня, 18:46
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
22 июля в микрорайоне Александровка Ростова-на-Дону во время ливня затопило поликлинику №9. Врачам пришлось спасать все важные документы и результаты анализов. Персонал подставлял ведра под текущий потолок и другие емкости, пытался собирать воду тряпками, но это не помогало.
Ростовчане возмущены таким отношением к пациентам: «Ну когда уже начнут сажать за такое строительство объектов, и еще больше за их приемку?», -написал один из жителей города. «Наша медицина хороша до первого ливня», — съязвил еще один подписчик.
«Наверное от жары кровля попортилась», — предположила ростовчанка.
Ранее машина провалилась под землю после дождя в Ростове-на-Дону.