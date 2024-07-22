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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:19

Зерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-Дону

Зерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-Дону

22 июля 2024, 09:17
Фото: МЧС / для иллюстрации
В Ростове-на-Дону произошел взрыв грузового автомобиля, сообщили местные жители в Telegram в группе «Это Ростов новости».

Автор рассказал, что происшествие случилось на улице Шоссейной, недалеко от элеватора. К публикации добавлено фото полыхающего автомобиля.

«По предварительным данным, водитель сгорел заживо. Также было два взрыва», — говорится в публикации.

В региональном УМЧС сообщили, что загорелся грузовой автомобиль. В данный момент огонь локализован.

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Зерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-ДонуЗерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-Дону
Зерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-ДонуЗерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-Дону
Зерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-Дону
Фото: ТГ «Это Ростов»

Пользователи в комментариях сообщили, что им жаль водителя и назвали ситуацию кошмарной.

Ранее сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону. На такой поступок она согласилась после уговоров мошенников.

До этого внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Взрыв#Происшествия
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