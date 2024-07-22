Зерновоз взорвался на дороге в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Автор рассказал, что происшествие случилось на улице Шоссейной, недалеко от элеватора. К публикации добавлено фото полыхающего автомобиля.
«По предварительным данным, водитель сгорел заживо. Также было два взрыва», — говорится в публикации.
В региональном УМЧС сообщили, что загорелся грузовой автомобиль. В данный момент огонь локализован.
Пользователи в комментариях сообщили, что им жаль водителя и назвали ситуацию кошмарной.
Ранее сотрудница «Тавра» взорвала фейерверк в офисе банка в Ростове-на-Дону. На такой поступок она согласилась после уговоров мошенников.
До этого внедорожник взлетел на воздух возле больницы в Ростове.