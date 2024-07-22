Жители Гукова показали, как после обрушения выглядят отапливающие больницу трубы

Однако надежды их не сбылись. В прошлом году под воздействием осадков конструкции рухнули, оставив больницу без отопления. Вскоре вопрос с отоплением важного объекта удалось решить. Однако состояние труб теплосетей и сегодня вызывает у пациентов больницы серьезные вопросы.