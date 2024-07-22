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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Гуковчане показали, как после обрушения выглядят трубы, отапливающие больницу

Жители Гукова показали, как после обрушения выглядят отапливающие больницу трубы

22 июля 2024, 11:56
Фото: 1MI
Гуковчане показали, как после обрушения выглядят трубы, отапливающие больницу
Рухнувшие в прошлом году трубы теплосети, отапливающие больницу в Гуково, продолжают лежать на земле. Об этом RostovGazeta сообщила жительница города Светлана Авдеева.

Напомним, что, по словам жителей Гукова, трубы теплосети, отапливающие местную больницу, ранее обматывали матрасами. Люди делились мнением, что такая технология утепления позволяет трубам без происшествий пройти отопительный сезон.

Однако надежды их не сбылись. В прошлом году под воздействием осадков конструкции рухнули, оставив больницу без отопления. Вскоре вопрос с отоплением важного объекта удалось решить. Однако состояние труб теплосетей и сегодня вызывает у пациентов больницы серьезные вопросы.

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«Уже июль 2024 года, а рухнувшие трубы так и лежат на земле. Разве что их местами благоустроили, подперев самодельными конструкциями — сделали плавный подъем. Видимо для того, чтобы вода в них не задерживалась», — отмечает местная жительница Светлана Авдеева.
Трубы теплосетей, отапливающие больницу города Гуково, лежат на земле.
Видео: читатели / rostovgazeta.ru

Разъяснить ситуацию в больнице на момент написания материала не удалось. Телефон приемной главного врача не отвечал. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге из-за перегруза электрических сетей высокого напряжения произошла авария. Чтобы не допустить подобного в Ростове вводили график веерного отключения света.

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