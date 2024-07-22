Жители Гукова показали, как после обрушения выглядят отапливающие больницу трубы

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Напомним, что, по словам жителей Гукова, трубы теплосети, отапливающие местную больницу, ранее обматывали матрасами. Люди делились мнением, что такая технология утепления позволяет трубам без происшествий пройти отопительный сезон.
Однако надежды их не сбылись. В прошлом году под воздействием осадков конструкции рухнули, оставив больницу без отопления. Вскоре вопрос с отоплением важного объекта удалось решить. Однако состояние труб теплосетей и сегодня вызывает у пациентов больницы серьезные вопросы.
«Уже июль 2024 года, а рухнувшие трубы так и лежат на земле. Разве что их местами благоустроили, подперев самодельными конструкциями — сделали плавный подъем. Видимо для того, чтобы вода в них не задерживалась», — отмечает местная жительница Светлана Авдеева.
Разъяснить ситуацию в больнице на момент написания материала не удалось. Телефон приемной главного врача не отвечал. Редакция направила официальный запрос. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в Таганроге из-за перегруза электрических сетей высокого напряжения произошла авария. Чтобы не допустить подобного в Ростове вводили график веерного отключения света.