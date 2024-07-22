Жители Ростовской области стали массово отказываться от ипотеки

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Согласно статистическим данным, за последние 12 месяцев в Ростовской области на тысячу человек, которых можно отнести к экономически активному населению, пришлось 25,6 ипотечных кредита. При этом за пять месяцев 2024 года динамика количества ипотечных кредитов снизилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средняя сумма ипотечного кредита составила в регионе 3,30 миллиона рублей. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2024 года составила 0,39%.
Отметим, что Ростовская область занимает 42 место в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки.
Ранее стало известно, что жители Ростова-на-Дону стали массово скупать микроквартиры на вторичке. Эксперты считают, что это единственный доступный вариант жилья.
До этого RostovGazeta рассказала о том, сколько россиянам приходится переплачивать за автокредиты.