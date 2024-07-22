Жители Ростовской области стали массово отказываться от ипотеки

Согласно статистическим данным, за последние 12 месяцев в Ростовской области на тысячу человек, которых можно отнести к экономически активному населению, пришлось 25,6 ипотечных кредита. При этом за пять месяцев 2024 года динамика количества ипотечных кредитов снизилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.