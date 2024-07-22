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Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Жители Ростовской области стали меньше брать ипотечных кредитов

Жители Ростовской области стали массово отказываться от ипотеки

22 июля 2024, 14:39
Фото: 1MI
Жители Ростовской области стали меньше брать ипотечных кредитов
В Ростовской области за первые пять месяцев текущего года снизилось количество ипотечных кредитов, сообщают РИА «Новости».

Согласно статистическим данным, за последние 12 месяцев в Ростовской области на тысячу человек, которых можно отнести к экономически активному населению, пришлось 25,6 ипотечных кредита. При этом за пять месяцев 2024 года динамика количества ипотечных кредитов снизилась на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя сумма ипотечного кредита составила в регионе 3,30 миллиона рублей. При этом доля просроченной задолженности по ипотеке на 1 июня 2024 года составила 0,39%.

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Отметим, что Ростовская область занимает 42 место в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки.

Ранее стало известно, что жители Ростова-на-Дону стали массово скупать микроквартиры на вторичке. Эксперты считают, что это единственный доступный вариант жилья.

До этого RostovGazeta рассказала о том, сколько россиянам приходится переплачивать за автокредиты.

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