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Published Сегодня, 10:43

Modified Сегодня, 10:45

Updated Сегодня, 10:45

«Яды не действуют»: зоолог рассказал, почему не удается победить тараканов в Ростове

Зоолог рассказал, почему не удается победить тараканов в Ростове

22 июля 2024, 10:43
Фото: Unsplash
«Яды не действуют»: зоолог рассказал, почему не удается победить тараканов в Ростове
Тараканы в Ростове легко адаптируются к ядам. Одним и тем же препаратом бороться с ними весьма сложно — действующее вещество для протравки следует менять, сообщил RostovGazeta зоолог ДГТУ Александр Евсюков.

Напомним, что на нашествие тараканов жалуются ростовчане из разных районов города. Жители донской столицы делятся мнением, что летом 2024 года этих насекомых в Ростове стало разительно больше. Многие столкнулись с тем, что средства борьбы для них не помогают.

«Тараканы всегда были жизнестойкие. Но нередко мы сами адаптируем их, помогая приспособиться к яду», — отмечает Александр Евсюков.
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Спикер объясняет, что если при протравке в квартире тараканы полностью не уничтожены, то сильнейшие получают шанс выжить. Это оставшееся число становится самым приспособленным — адаптированным к действующему веществу яда.

Соответственно в следующий раз прежним препаратом избавиться от насекомых не получится. Даже в высоких концентрациях действующее вещество на них может не подействовать.

Однако выход есть. Средство от тараканов следует поменять, обращая внимание на действующее вещество препарата — оно должно быть другим.

«Очень часто сейчас при вытравлении тараканов используется целый комплекс ядов, чтобы хоть что-то подействовало», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове появились летающие тараканы.

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