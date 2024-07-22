Зоолог рассказал, почему не удается победить тараканов в Ростове

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Напомним, что на нашествие тараканов жалуются ростовчане из разных районов города. Жители донской столицы делятся мнением, что летом 2024 года этих насекомых в Ростове стало разительно больше. Многие столкнулись с тем, что средства борьбы для них не помогают.
«Тараканы всегда были жизнестойкие. Но нередко мы сами адаптируем их, помогая приспособиться к яду», — отмечает Александр Евсюков.
Спикер объясняет, что если при протравке в квартире тараканы полностью не уничтожены, то сильнейшие получают шанс выжить. Это оставшееся число становится самым приспособленным — адаптированным к действующему веществу яда.
Соответственно в следующий раз прежним препаратом избавиться от насекомых не получится. Даже в высоких концентрациях действующее вещество на них может не подействовать.
Однако выход есть. Средство от тараканов следует поменять, обращая внимание на действующее вещество препарата — оно должно быть другим.
«Очень часто сейчас при вытравлении тараканов используется целый комплекс ядов, чтобы хоть что-то подействовало», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове появились летающие тараканы.