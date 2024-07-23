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Published Сегодня, 16:57

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Updated Сегодня, 16:58

Председатель совета директоров компании «Глория Джинс» Владимир Мельников передал владение её активами благотворительному фонду

Активы ростовской «Глории Джинс» переданы в управление благотворительному фонду

23 июля 2024, 16:57
Фото: wikipedia.org
Председатель совета директоров компании «Глория Джинс» Владимир Мельников передал владение её активами благотворительному фонду
Владение активами «Глории Джинс» передали благотворительному фонду, сообщает система «Спарк».

«Глория Джинс» входит в состав Общества с ограниченной ответственностью «ВВМ Инвестментс». На днях 100% доли организации перешли фонду имени святой великомученицы Анастасии Узорешительницы. Этот фонд учредил сам создатель «Глории Джинс» Владимир Мельников. Организация занимается благотворительностью.

ООО «ВВМ Инвестментс» создано в Ростове-на-Дону в 2014 году. Гендиректором организации значится Максим Басов. В июне 2024 года его назначили гендиректором «Глории Джинс». Также он вошел в совет директоров компании.

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