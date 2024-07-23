«Апокалипсис на трассе»: ростовчане не могут попасть в Сальск из-за потопа

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Водители называют произошедшее апокалипсисом. Дело в том, что проезжая часть полностью скрылась под водой.
«Машины не едут, потому что не понимают, где дорога», — заявили автолюбители.
Пользователи в комментариях написали, что в регионе либо засуха, либо поливают дожди. По их словам, в этих случаях нет золотой середины.
«Из-за долгой засухи почва не впитывает влагу. Вот и получается так», — предположили местные жители.
«Да, дождь в Сальском районе хороший прошел, двор затопило», — пишут пользователи.
Добавим, что пока серьезных пробок на этом направлении нет.
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