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Posted Сегодня, 13:27

Published Сегодня, 13:27

Modified Сегодня, 13:29

Updated Сегодня, 13:29

«Апокалипсис на трассе»: ростовчане не могут попасть в Сальск из-за потопа

«Апокалипсис на трассе»: ростовчане не могут попасть в Сальск из-за потопа

23 июля 2024, 13:27
Фото: Pxhere / Видео ТГ-канал «это Ростов»
«Апокалипсис на трассе»: ростовчане не могут попасть в Сальск из-за потопа

Трассу затопило между Ростовом и Сальском

Между Ростовом-на-Дону и Сальском затопило участок трассы во вторник, 23 июля, сообщили водители в соцсетях.

Водители называют произошедшее апокалипсисом. Дело в том, что проезжая часть полностью скрылась под водой.

«Машины не едут, потому что не понимают, где дорога», — заявили автолюбители.

Пользователи в комментариях написали, что в регионе либо засуха, либо поливают дожди. По их словам, в этих случаях нет золотой середины.

«Из-за долгой засухи почва не впитывает влагу. Вот и получается так», — предположили местные жители.

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«Да, дождь в Сальском районе хороший прошел, двор затопило», — пишут пользователи.

Добавим, что пока серьезных пробок на этом направлении нет.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Сальск#Потоп#Трасса
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