Банки начали повышать ставки по вкладам перед новым заседанием ЦБ

«Конкуренция за вкладчиков в последние месяцы сильно выросла, что особенно стало заметно, когда крупнейшие банки стали предлагать одни из самых высоких ставок на рынке. Повышение ставок раньше других игроков, очевидно, несет в себе цель перенаправить часть потока средств населения из других банков. Одновременно это может быть направлено и на существующих вкладчиков с целью сохранения лояльности в условиях существенной либерализации переводов по СБП [Системе быстрых платежей ЦБ]», — рассуждает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Если 26 июля ЦБ даст жесткий сигнал на следующее заседание, то банки будут и дальше повышать ставки и по кредитам, и по депозитам, отмечает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.